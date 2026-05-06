Cuerpo destaca el perfil de Montero como "gestora y servidora pública"

Sevilla, 6 de mayo de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado el perfil de la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, como una "gestora responsable" y "servidora pública". "Tiene una enorme capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, pero también una firme defensora de los intereses que lleva siempre por bandera. Yo creo que los andaluces pueden estar tranquilos, que allí donde está María Jesús, sus intereses están siempre muy bien protegidos y muy bien representados", ha subrayado Cuerpo en la presentación que realizado de la candidata en un encuentro informativo organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo en la sede la Fundación Cajasol.