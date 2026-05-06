Cuerpo, sobre el Tribunal de Cuentas: España cumple con lo comprometido en Plan de Recuperación

Sevilla, 6 de mayo de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Ejecutivo no tiene ninguna "preocupación" en relación con las preguntas que la Comisión Europea está realizando tras conocer el último informe del Tribunal de Cuentas, que recoge que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Sobre este particular, el vicepresidente primero ha enfatizado, en una atención a medios en Sevilla, con motivo de su presentación de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, el hecho de que "todos los fondos específicos que vienen del marco del 'Next Generation', del Plan de Recuperación, se van a utilizar para las inversiones que vienen incluidas" en el mismo.