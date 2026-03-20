CUNEF inaugura su Campus Almansa para formar el talento del futuro

Madrid, 20 de marzo de 2026. CUNEF ha inaugurado su nuevo Campus Almansa. Este hito se enmarca en el plan de crecimiento y transformación de la institución que durante 50 años de trayectoria busca adaptar su modelo educativo a las nuevas demandas del mercado. Un espacio de cerca de 18.000 metros cuadrados diseñado para consolidarse como referente en tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Durante el acto, se ha celebrado un coloquio para debatir cómo la incorporación de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y qué capacidades serán más demandadas en los futuros profesionales. Con este campus, la universidad se anticipa a los retos de la formación del talento del mañana. La inauguración del Campus Almansa representa, no solo la expansión física de la institución, sino la consolidación de un modelo educativo que busca equipar a la nueva generación de profesionales con las capacidades híbridas que exige la economía actual.