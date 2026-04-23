CUNEF Universidad obtiene para su Campus Almansa, la máxima certificación de accesibilidad AIS

Madrid, 23 de abril de 2026.
El Campus Almansa de CUNEF Universidad, situado en Madrid, ha sido reconocido con la certificación del Sistema Indicador de Accesibilidad (AIS) nivel 5 estrellas, la máxima calificación posible. La universidad ha recibido el certificado en un evento celebrado en el propio Campus.
El Campus de Almansa se ha convertido en el primero de una universidad privada a nivel internacional en lograr esta distinción.
Garantizar la accesibilidad en campus universitarios es un hito relevante para lograr una sociedad cada vez más inclusiva.
La universidad ha incorporado una serie de mejoras clave como aulas con señalización háptica y mobiliario accesible, pizarras graduables con pantallas de apoyo, o mostradores accesibles.