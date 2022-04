C.Valenciana "podría avanzar" en la retirada de mascarillas en interiores

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha expuesto este martes que la situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana indica que "podríamos seguir avanzado en la línea" de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios interiores, pero ha puntualizado que espera escuchar a los expertos: "No me atrevo a decir plazos si no escucho primero a los expertos y el documento de la ponencia de alertas". Barceló ha subrayado que esperan escuchar lo que diga el Ministerio de Sanidad en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles sobre la posible supresión de las mascarillas antes de la celebración Semana Santa.