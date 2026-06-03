Los delitos de odio aumentaron un 23,6% en 2025, con un total de 2.417 hechos

Madrid, 3 de junio de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido la Comisión de Seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, y ha presentado el 'Informe de evolución de los delitos e incidentes de odio en España en 2025'. El ministro ha detallado que los delitos e incidentes de odio "aumentaron un 23,6% respecto al 2024", lo que supone "la cifra más alta de la serie histórica iniciada en 2014". Además, ha señalado que el racismo y la xenofobia "continúan siendo los delitos con mayor volumen".