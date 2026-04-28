El Departamento de Justicia imputa por segunda vez al exdirector del FBI James Comey

Madrid, 28 de abril de 2026. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado por segunda vez al exdirector del FBI, James Comey, por una polémica publicación en redes sociales que aliados del presidente Donald Trump vincularon con una amenaza de querer "deshacerse" del mandatario republicano. La imagen, ya eliminada, mostraba conchas formando los números 86 y 47. Aliados de Donald Trump interpretaron estos números como una amenaza velada contra el presidente: el "86", en jerga, puede significar "eliminar" o "descartar", y el "47" haría referencia a su actual mandato. (Fuente: DPA/Department of Justice/James Comey)