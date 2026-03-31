Publicado 31/03/2026 12:09:00 +02:00CET

Desarticulada la organización que introducía hachís en España desde Marruecos por un narcotúnel

Madrid, 31 de marzo de 2026. La Policía Nacional ha identificado y detenido en Marruecos al presunto 'narcoarquitecto' y responsable del narcotúnel hallado en Ceuta el domingo, 29 de marzo, así como del primer narcotúnel encontrado el pasado año. Además, en el marco de una operación contra la "red de redes de hachís", los agentes desarrollaron varias fases que dieron su comienzo en febrero de 2025 y que han permitido identificar al segundo líder en Ceuta, el dueño de toda la droga intervenida. (Fuente: Policía Nacional)