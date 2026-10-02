Desarticulada organización de narcotráfico internacional con 27 detenidos

León, 2 de octubre de 2026. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta coordinada por Europol, una organización de narcotráfico internacional que operaba como red de blanqueo al servicio del crimen organizado que ha supuesto la detención de 27 personas en las provincias de Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1) como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. (Fuente: Policía Nacional)