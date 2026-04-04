El detenido por el homicidio tenía una orden de alejamiento, según el padre de la victima

Bilbao, 4 de abril de 2026. El detenido por el homicidio de su pareja en Basauri (Bizkaia) tenía una orden de alejamiento de la mujer y era un "maltratador", según ha asgurado el padre de la víctima tras participar en la concentración convocada este sábado por el Ayuntamiento vizcaíno para condenar este crimen, que ha sido secundada por más de un centenar de vecinos. La Ertzaintza detuvo este pasado viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años de edad, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, de 44 años, ocurrida el pasado miércoles en Basauri.