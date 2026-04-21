Detenido un menor por un apuñalamiento en la primera noche de la Feria de Sevilla

Sevilla, 21 de abril de 2026. Un menor ha sido detenido acusado de apuñalar a un hombre, de 32 años, en la calle del Infierno de la Feria de Abril, en una zona próxima a los aseos. Los hechos han tenido lugar la madrugada de este martes, en concreto, a las 1,45 horas, y como resultado de la agresión, la víctima sufrió lesiones en el cuello y la espalda. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento durante la rueda de prensa de balance del 'lunes de pescaíto', ofrecida por los delegados de Fiestas Mayores, Manuel Alés; Seguridad, Ignacio Flores, y Movilidad, Álvaro Pimentel en la Caseta Municipal. Al respecto, las diligencias, por lesiones, siguen abiertas en la Inspección de Guardia; de momento, "no hay traspaso reflejado en las diligencias a Policía Nacional".