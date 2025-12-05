Detienen a 20 personas que estafaron casi 120.000 euros con el método del 'hijo en apuros'

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades valencianas de Torrent y Paterna (Valencia) a 20 personas pertenecientes a tres grupos criminales implicados, presuntamente, en estafas a través de la modalidad conocida como 'hijo en apuros' que habrían afectado a más de 200 víctimas en todo el territorio nacional y un perjuicio económico superior a los 120.000 euros. Los arrestados contactaban con las víctimas haciéndose pasar por sus hijos y simulaban padecer algún apuro económico para solicitarles transferencias bancarias. Uno de los cabecillas residía en una vivienda de lujo donde tenía instalada una 'habitación del pánico' dotada con una puerta blindada, donde se halló en su interior una defensa extensible, un puño americano, así como un hacha y varios cartuchos de munición.(Fuente: Policía Nacional)