Publicado 17/04/2019 15:05:52 CET

Algunos devotos de la Hermandad de La Sed se han mostrado confiados en que no lloverá esta jornada. "Verás como no le va a caer ni una gota y ellos se las apañarán" para que no se mojen, ya que sería "una pena" por "toda la ilusión y la fe" que impera en este barrio sevillano que "se estropee un día tan esperado".