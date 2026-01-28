Publicado 28/01/2026 18:19:06 +01:00CET

El 4º Día del Hidrógeno de Enagás confirma el despegue del hidrógeno verde

El 4º Día del Hidrógeno de Enagás confirma el despegue del hidrógeno verde y ha puesto de manifiesto que este nuevo vector es imprescindible para impulsar la descarbonización y la autonomía estratégica de Europa.Un acto en el que se ha debatido sobre el hidrógeno y cómo este va a transformar el futuro energético, la descarbonización y el papel que juega la península ibérica dentro de este proceso. De esta manera, el hidrógeno verde se consolida como la alternativa principal para convertirse en la energía del futuro.

