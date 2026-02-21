Diana Morant denuncia el "silencio" del PPCV ante el "escándalo de las viviendas" de Alicante

Valencia, 21 de febrero de 2026. Declaraciones de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante un acto en Torrent. Morant ha denunciado el "silencio" del PPCV ante "el escándalo de las viviendas" detectado en Alicante y ha advertido de que podría estar ocurriendo en otras poblaciones tras la modificación normativa impulsada por el Consell de Mazón para "pervertir el sentido de la vivienda de protección pública". (Fuente: Imágenes Satélite)