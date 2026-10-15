Díaz avisa al PP si pacta con Vox: "Es una auténtica irresponsabilidad"

Madrid, 15 de octubre de 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lanzado un aviso al PP sobre las consecuencias de alcanzar pactos con Vox tras las elecciones del 29 de noviembre y le ha advertido de los riesgos de revertir o "tocar" las reformas económicas y laborales desplegadas en los últimos años y con las que se han conseguido, entre otras cosas, afianzar la contratación indefinida y revalorizar el salario mínimo y las pensiones.