Díaz defiende que agentes sociales "representen legítimamente sus intereses"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles el papel de los agentes sociales en la negociación sobre la reforma laboral, después de que tanto los sindicatos como la patronal rechazaran la propuesta del Gobierno sobre el mecanismo que sustituirá a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales. "Me gusta que en mi país los agentes sociales representen legítimamente sus intereses y defiendan a su país. Han sido ejemplares y no van a oír de mí una crítica a ninguno de los agentes sociales. Sería impropio de la ministra de Trabajo y no lo voy a hacer", ha dicho Díaz.