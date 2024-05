Díaz pide a Sánchez reconocer al Estado palestino en el próximo Consejo de Ministros

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España reconozca al Estado palestino el martes en el próximo Consejo de Ministros. Así se ha pronunciado en un acto electoral de Comuns en el Palau de Congressos de Tarragona, con la candidata a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; la portavoz en el Congreso, Aina Vidal; la cabeza de lista por Tarragona, Yolanda López, y el diputado del Parlament Joan Carles Gallego. "No dejemos transcurrir un día más. No hay ninguna causa que justifique que nuestro país no reconozca al Estado de Palestina", ha asegurado Díaz, que ha reconocido a Sánchez los trabajos que asegura que ha hecho para avanzar en este reconocimiento bilateral y la implicación de otros países en el mismo.