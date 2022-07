Diego Losada, Carme Chaparro y Flora González reciben los Pink Awards del sector porcino

Una Hummer y el Pink Power por bandera. Numerosos rostros conocidos, no han querido perderse la entrega de los Premios Pink Awards que ha otorgado INTERPORC en la capital.Sobre la alfombra rosa han recibido el galardón los periodistas y comunicadores televisivos Carme Chaparro, Diego Losada y Flora González. Todos ellos premiados por su labor de difusión de los valores del sector porcino, especialmente entre el público más joven.Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña Let's talk About Pork From Europe y ha sido liderada por INTERPORC. Su director general, Alberto Herranz, junto al director internacional Daniel de Miguel, han entregado estos premios que nacen con la intención de reconocer a distintos profesionales de la comunicación su compromiso de continuar con la divulgación de la realidad del sector entre el público Millennial; además de seguir trabajando en el cuidado del medio ambiente, la innovación, el bienestar animal y la igualdad de género.Y no hay mejor manera que alabar nuestro producto nacional que con una degustación de jamón y otros productos de cerdo de capa blanca entre los asistentes. Ahora más que nunca, Madrid se tiñe de rosa.