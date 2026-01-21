Diferentes colectivos convocan una concentración en señal de "rechazo" al "basurazo" en Badajoz

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y poblados siglo XXI, Anselmo Solana, ha explicado que, junto a la Plataforma de Núcleos Urbanos Secuandarios en la ciudad, la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura (Opaex) y Facua en la región, han convocado una concentración ciudadana que tendrá lugar el próximo miércoles, día 28, a las 19,00 horas en la Plaza de España de la capital pacense en señal de "rechazo" a la tasa de basuras bajo el lema 'No al basurazo'.