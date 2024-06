El diseñador Moisés Nieto presenta con Wallapop una colección para reflexionar sobre lo nuevo

Celebrar el valor de los productos que ya están hechos e invitar a la reflexión sobre la necesidad de adquirir nuevos objetos. Este es el objetivo de Wallapop y del diseñador de moda Moisés Nieto, que se han unido para lanzar la NO Nueva Colección, la primera colección de estilo de vida de productos reutilizados en España. La colección ha sido presentada en un evento en el que los asistentes esperaban conocer la nueva obra de Moisés Nieto, pero fueron sorprendidos con esta alianza que llama a un consumo responsable. La colección cuenta con artículos personales del diseñador y otros objetos disponibles en Wallapop, seleccionados por él. La colaboración, que estará a la venta desde el 2 de julio, quiere invitar a la sociedad a crear su NO Nueva Colección para dar una segunda vida a sus objetos que no usan.Siete de cada diez españoles dicen preferir un producto reutilizado en buen estado, que uno nuevo, pero de peor calidad, según un estudio de Wallapop. Por ello, esta iniciativa lanza un mensaje a favor de la circularidad, que no sólo es sostenible, sino que también puede ser aspiracional.

