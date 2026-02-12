Diseñan una app que facilita el seguimiento de personas con esclerosis múltiple gracias a la IA

Mautilus eHealth SL, spin-off del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), y Bristol Myers Squibb han presentado EMCare, una herramienta pionera destinada a facilitar la monitorización de personas con esclerosis múltiple.La app, todavía en desarrollo, recopila de manera pasiva y no intrusiva información sobre el uso que el paciente hace de su smartphone y, mediante inteligencia artificial, identifica señales tempranas de progresión.Los datos recopilados por EMCare se envían a un servidor donde los profesionales sanitarios pueden realizar un seguimiento preciso y revisar el tratamiento si así lo requiere, así como otras medidas que ayuden al control de la enfermedad.El desarrollo de EMCare se enmarca en un acuerdo de colaboración entre el IRYCIS y BMS para impulsar la innovación digital en el abordaje de la esclerosis múltiple.La esclerosis múltiple afecta a cerca de 60.000 personas en España y cada año se diagnostican 2.000 casos nuevos. Aunque puede aparecer a cualquier edad, afecta principalmente a personas entre los 20 y 40 años, lo que la convierte en una de las principales causas de discapacidad en adultos jóvenes.