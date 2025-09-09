Diseño y sostenibilidad: Skoda Vision O presenta sus credenciales en el Salón del Automóvil

Un futuro familiar donde la movilidad eléctrica adquiere dimensiones nuevas y la experiencia del cliente es el núcleo del diseño.Skoda ha estrenado a nivel mundial en el Salón de Automóvil de Múnich su prototipo concept VIsion O, con un nuevo lenguaje de diseño, que marcará el futuro más próximo de los modelos de la marca.Con un diseño minimalista, iluminación adaptativa y una experiencia intuitiva, Vision O combina tecnología y materiales sostenibles.El modelo VIsion O supone la evolución del lenguaje de diseño Modern Solid de koda para generar un aspecto aún más robusto, eficiente y optimizado.