La disminución de la brecha digital contribuye a reducir la desigualdad de género

La tecnología permite dar acceso a nuevas oportunidades que mejoran el bienestar de la población. Pero también acentúa la brecha digital y, en especial, la de género. Organismos como ONU Mujeres y la OCDE advierten que debemos adoptar medidas y estrategias de inclusión para evitar que la desigualdad aumente.Este ha sido el eje central del acto Connecting Women in Latin America, celebrado en la ONU y organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA.Desde Naciones Unidas aseguran, que el 34% de la población mundial todavía no tiene acceso a internet. En los países en desarrollo, las mujeres son las más excluidas; en concreto en América Latina 70 millones de mujeres no tienen internet móvil. La falta de formación en habilidades digitales o de acceso y conectividad, suponen grandes obstáculos para las emprendedoras y en especial, para las más vulnerables.Hoy, a pesar de las iniciativas nacionales e internacionales impulsadas por gobiernos y sector privado, hay que adoptar políticas e invertir en proyectos dirigidos a mujeres y niñas. Según el informe Gender Snapshot 2022 de ONU Mujeres, la exclusión de las mujeres del mundo digital ha restado 1 billón de dólares al producto interior bruto de los países de renta baja y media en la última década, una pérdida que aumentará en 2025 si no se toman medidas adecuadas. La integración de las mujeres dentro de la economía digital para que puedan acceder y formarse, mejorar su productividad y bienestar, es clave para acabar con la desigualdad digital y reducir la brecha de género.