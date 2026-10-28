Publicado 28/10/2026 14:38:18 +01:00CET

El dispositivo de atención a familiares en Atocha "estará 24 horas durante el tiempo necesario"

Madrid, 28 de octubre de 2026. Declaraciones de Pascual Galera, subdirector general de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, además de contacto con familiares y víctimas en el punto de atención establecido la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, que ha explicado que han montado "un dispositivo de atención psico-social". "Lo que hacemos es atender a familiares que vienen a hacer consultas, que vienen a ser atendidos en relación a sus familiares que se encuentran en el lugar accidentado", ha señalado.