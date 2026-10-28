Migrantes que entraron en Ceuta reconocen a agentes de Marruecos y aseguran que les no pusieron impedimento

Varios migrantes esperan a ser trasladados en la explanada del Guano, a 6 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres migrantes que cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta el pasado 30 de julio han reconocido ante la jueza a agentes marroquíes como dinamizadores de la entrada masiva y han asegurado que estos no pusieron impedimento a los miles que pasaron a la ciudad autónoma.

Así lo han declarado como testigos este miércoles, según han informado a Europa Press fuente jurídicas, ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de personas a Ceuta desde el país vecino los pasados 30 y 31 de julio.

Los inmigrantes marroquíes han explicado que conocían a algunos de los agentes porque eran sus vecinos o porque les habían atendido en sus trabajos y han confirmado que vieron camiones y autobuses que acercaron a decenas de personas a la frontera.

Estos testigos ya declararon días antes ante la Policía Nacional y señalaron que "sin género de dudas" había agentes de las fuerzas de seguridad o altos cargos de las autoridades de Marruecos en los movimientos que tuvieron lugar durante la entrada en Ceuta.

Los tres aseguraron que entraron a nado en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio y uno de ellos manifestó que había pertenecido a la Gendarmería marroquí, donde desempeñó funciones como sargento-jefe en el aeropuerto de Marrakech.

Según afirmó al ser preguntado si tenía conocimiento de la participación de fuerzas o cuerpos marroquíes en los acontecimientos del día 30 de julio, "observó que estaban presentes agentes de las fuerzas auxiliares de Rabat, agentes de la policía nacional marroquí y agentes de la Gendarmería real".

Tras ellos, ha declarado también como testigo un jefe fronterizo de la Policía Nacional y que, según las mismas fuentes, ha aseverado que las autoridades marroquíes colaboraron con la entrada masiva y que organizaron a los migrantes en grupos a los que les iban dando paso progresivamente.

Ese mismo día 30, según ha declarado, se puso en contacto con su homólogo marroquí, quien le aseguró que la situación era normal al otro lado de la frontero y que todo estaba bien.

Además, también ha declarado otro agente de la Policía Nacional que fotografió la entrada de miles de migrantes y ha señalado que le llamó la atención que entre ellos no había ningún subsahariano.