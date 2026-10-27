En marcha una operación antiterrorista de la Guardia Civil en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil durante una operación policial antiyihadista, a 16 de enero de 2024, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil lleva a cabo este martes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) una operación antiterrorista liderada por los Servicios de Información del cuerpo, según han explicado fuentes del Instituto Armado a Europa Press y ha avanzado 'El Nacional.cat'.

Las mismas fuentes han evitado dar más detalles sobre la operación, que está bajo la tutela de la Audiencia Nacional y bajo el secreto de las actuaciones.

Según el diario, hay al menos una detención tras una entrada y registro en el municipio barcelonés.