La DOCa Rioja reúne a los prescriptores internacionales para celebrar su historia

Madrid, 17 de febrero de 2026. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha celebrado un encuentro con prescriptores como cierre del año del centenario de la Denominación. A lo largo de dos jornadas los invitados han podido catar más de 130 vinos que muestran la excelencia y diversidad de Rioja. Además, el programa comprende una cena de gala dentro de la sala de exposiciones del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, para catar algunos de los mejores vinos del mundo rodeados de obras de arte. Un broche de oro que ha reunido, por primera vez, a cinco estrellas Michelin riojanos que han confeccionado una propuesta gastronómica única articulada en torno a la columna vertebral de la Denominación: el vino. De esta manera la DOCa Rioja ha demostrado una vez más que la calidad no es abstracta, sino que se puede observar en cada gota de las botellas y en el dinamismo que caracteriza a Rioja. 100 años de recorrido que demuestran el pasado, presente y futuro de una denominación que se adapta sin perder sus raíces: la DOCa Rioja.