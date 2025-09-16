Doce cocineros internacionales participarán este sábado en el 'World Paella Day 2025’

La concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones de Valencia, Paula Llobet, presentaba el 'World Paella Day 2025' de Valencia, un concurso de paellas "a nivel internacional con doce países" representados que se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre: "Es el único día que permitimos hacer una interpretación de la paella y personalizarlo". La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, señalaba que "pone en valor la gastronomía, la cultura y la actitud mediterránea y pone en referencia a la paella".