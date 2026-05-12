Docentes continúan las manifestaciones en Barcelona y Valencia para mejorar sus condiciones

Madrid, 12 de mayo de 2026. 26.000 docentes según la Guàrdia Urbana y 80.000 según los organizadores, se han manifestado este martes desde la plaza Urquinaona de Barcelona para reclamar mejores condiciones laborales y mostrar su rechazo al acuerdo educativo alcanzado por la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT. En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Educación cifra en el 32% el seguimiento de la segunda jornada de huelga indefinida convocada desde este lunes por los sindicatos, mientras que estas organizaciones lo elevan al 75%.