Dolors Montserrat (PP): "El problema no es que el independentismo exija, sino que Sánchez ceda"

En declaraciones de la eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha explicado que los populares quieren formar un gobierno "que piense en la mayoría y no tenga que pedir permiso al independentismo". A su vez, ha asegurado que "el problema no es que el independentismo exija, sino que Sánchez ceda" a sus exigencias para asegurarse el gobierno central. Dolors Montserrat augura que Sánchez "va a vender sus principios y traicionar a los españoles" para poder gobernar. Los populares afirman que se presentan a la investidura con un respaldo de 172 votos, mientras que Sánchez lo hace "a tan solo dos pasos de la amnistía y no descarten del referéndum", ha dicho la eurodiputada.