Dos guardias civiles fuera de servicio salvan la vida a una niña en parada cardiorrespiratoria

MURCIA, 15 de abril de 2026. Dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio han salvado la vida a una niña de 16 meses que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en el municipio de Alhama de Murcia (Murcia), según ha informado la Benemérita. La intervención tuvo lugar este martes, 14 de abril, cuando los efectivos se desplazaban en su vehículo particular hacia el cuartel de Totana para iniciar su turno de tarde y observaron a una familia en estado de gran nerviosismo en la zona de la rambla de Don Diego. (Fuente: Guardia Civil)