La Dra. Marisa López-Teijón adquiere el castillo de Canyelles y lo dona al pueblo

La dra. López-Teijón, que estuvo durante años al frente de la clínica de fertilidad Institut Marqués, ha comprado el castillo "con el único objetivo de donarlo íntegramente a su pueblo como muestra de gratitud y compromiso con la tierra y las personas que le inspiraron". El castillo medieval de Canyelles, un pueblo a 50 kilómetros de Barcelona, ha pasado a ser del municipio y de sus habitantes.La donación, que se ha realizado hoy en una ceremonia pública y notarial, ha reunido a autoridades y personalidades del mundo académico y cultural, vecinos y entidades locales. El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet, han estado presentes en el acto.Durante años, la ginecóloga, investigadora, empresaria, y recientemente reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes, ha contribuido desde la Clínica Institut Marqués a traer al mundo a miles de bebés. Ahora impulsa proyectos sociales y construye viviendas asequibles y sostenibles para los jóvenes a los que ayudó a venir al mundo. Según la doctora, "en mi recorrido profesional, he pasado de crear embriones a crear hogares" y ha insistido en que quiere "construir vida más allá del laboratorio, creando hogares, comunidad y futuro".