Duran i Lleida considera los indultos "útiles" para Cataluña y España

El expresidente de Unió y exportavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha defendido que los indultos a los presos del 'procés' son "útiles" tanto para Cataluña como para España. No obstante, Duran i Lleida no se ha mostrado optimista sobre una pronta solución de la situación catalana: "Piedras en el camino las hay, grandes e importantes, habrá que ir salvándolas, pero no será un proceso rápido ni mucho menos". Asimismo, cree que mientras ERC y Junts sigan "mirándose de reojo" y se use el tema "en términos electorales" habrá "muchas dificultades".