La economía española cerró 2025 con un avance del 2,8% y el PIB se sitúa en enero en el 2,4%

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%. Y el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes pra vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).(Fuente: ebs y europa press)