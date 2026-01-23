EDA Drinks & Wine Campus inicia la construcción de su sedes de Laguardia (Álava)

El proyecto de formación en vino y bebidas EDA Drinks & Wine Campus de Basque Culinary Center, impulsado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, ha iniciado este viernes una nueva etapa con el comienzo de la construcción de su sede en Laguardia, a la que próximamente se sumará el inicio de los trabajos de las instalaciones proyectadas en Vitoria-Gasteiz. El acto de inicio de las obras se ha celebrado en Laguardia, con la participación de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo; el diputado General de Álava, Ramiro González, y el director general de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, según han informado los promotores del proyecto en un comunicado.