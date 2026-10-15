Educadores de 0-3 años reclaman una negociación tras meses de huelga indefinida en Madrid

Madrid, 15 de octubre de 2026. Los educadores del primer ciclo de Infantil llevan desde el 6 de abril en huelga indefinida en Madrid. Este jueves han aprovechado la presencia de la consejera de Educación en un acto para reclamar una negociación que permita desbloquear el conflicto. "Llevamos desde el 6 de abril de huelga indefinida para conseguir una bajada de ratios y unas mejoras en las condiciones laborales de las educadoras que están cobrando el salario mínimo interprofesional", ha señalado Jorge, profesor de Educación Infantil.