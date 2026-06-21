EEUU aboga por "transformar las relaciones" con Irán en Suiza

Bürgenstock (Suiza), 21 de junio de 2026. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha inaugurado junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, la cumbre diplomática con Irán en la ciudad suiza de Bürgenstock en su primer encuentro tras la firma del memorandum de entendimiento concebido como primer paso para poner fin a la guerra; un encuentro en el que Vance espera "pasar página" y evitar la opción, nunca descartada, de volver "a los viejos métodos" del conflicto. (Fuente: Rapid Response 47/The White House)