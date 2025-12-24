EEUU asegura ante Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela

El embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha asegurado que su país impondrá sanciones "al máximo" contra Venezuela en medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington por la supuesta campaña contra el narcotráfico con la que esta última busca ejercer presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El propio Maduro ha denunciado lo que ha calificado como la mayor extorsión conocida en su historia. (Fuente: Naciones Unidas / Nicolás Maduro / Dept of War)