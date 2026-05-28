EEUU confirma un principio de acuerdo con Irán

Irán y Estados Unidos, 28 de mayo de 2026. El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El entendimiento contempla un alto el fuego de 60 días que estipula que no habrá restricciones al paso por el estrecho --esto es, sin peajes ni acosos-- y que Teherán tendrá que retirar todas las minas en un plazo de 30 días, además de comprometerse a no desarrollar armas nucleares. (Fuente: CCTV - Europa Press / White House)