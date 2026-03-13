EEUU da luz verde a la compra de petróleo ruso ya cargado en buques ante la subida de precios

Madrid, 13 de marzo de 2026. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este jueves una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global al suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz al calor de la respuesta de Irán a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a rozar los 100 dólares. (Fuente: europa press/dpa/ebs/x/IIF / Scott Bessent)