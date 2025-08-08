Publicado 08/08/2025 10:25:18 +02:00CET

EEUU eleva a más de 40 millones de euros la recompensa por Nicolás Maduro

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este jueves una recompensa de 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elevando así la cifra de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) anunciada a principios de este año. La respuesta de Caracas ha llegado del ministro de Exteriores, Yván Gil, que ha tildado de "patética" la recompensa ofrecida por Estados Unidos.(Fuente: The White House, Nicolás Maduro, Telegram, Twitter)

