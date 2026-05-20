EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles

Estados Unidos, 20 de mayo de 2026. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado este miércoles al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de cuatro estadounidenses. "Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro estadounidenses", ha anunciado el fiscal general, Todd Blanche, en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Miami. (Fuente: Casa Blanca)