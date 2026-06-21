EEUU, Irán y Pakistán comienzan formalmente la Cumbre del Lago Lucerna

Bürgenstock (Suiza), 21 de junio de 2026. Las cúpulas negociadoras de Estados Unidos, Irán y Pakistán se encuentran en la ciudad suiza de Bürgenstock, donde llevarán a cabo la negociación de un acuerdo definitivo para acabar con la guerra entre Irán y Estados Unidos. Estas reuniones llegan tras la firma esta semana de un acuerdo preliminar de negociaciones que ahora mismo atraviesa su primera gran crisis, después de que Irán anunciara este pasado sábado un nuevo cierre sobre el estrecho de Ormuz en represalia a la continuación de la ofensiva israelí en el sur de Líbano. (Fuente: Prime Minister´s Office/Rapis Response/FDI)