EEUU justifica la denegación del visado a Ada Colau

Madrid, 22 de octubre de 2026. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha justificado este jueves la decisión de denegar el visado a la exalcaldesa de Barcelona y candidata a la Presidencia del Gobierno español por el Frente Amplio, Ada Colau, advirtiendo de que la entrada al país norteamericano "es un privilegio, no un derecho". El Gobierno estadounidense responde así a las acusaciones de la dirigente política, que ha achacado la prohibición de viajar a Puerto Rico a un "veto político" e ideológico por su participación en una flotilla de ayuda a Gaza. (Fuente: Europa Press / Casa Blanca)