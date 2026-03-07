Eguiguren (PSOE) asegura que ETA existió porque "había gente que miró a otra parte"

Bilbao, 7 de marzo de 2026. El expresidente de los socialistas vascos Jesús Eguiguren ha recordado que hace 15 años que se consiguió la paz en Euskadi con la desaparición de ETA, y ha considerado que "el terrorismo existió porque había gente que se calló y miró a otra parte". Eguiguren ha expresado estas palabras durante el homenaje celebrado en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón (Guipuzcoa) al que fuera concejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 18 años, celebrado en la mañana de este sábado. Eguiguren ha resaltado "el sacrificio" de personas como Isaías Carrasco en la consecución de "la libertad, la memoria y la paz". "Aparte de padre, amigo, marido y amigos de sus amigos, era un socialista y un sindicalista preocupado por los que le rodeaban", ha afirmado. Además, ha alabado "la valentía de aquella gente que no tuvo miedo, que no se echó para atrás y que siguió defendiendo sus ideas", como hizo Carrasco, porque a ella "se le debe la paz". "Isaías, te quitaron la vida y tú luchabas por la libertad. Hoy tu memoria camina con nosotros en paz", ha añadido. En el homenaje, que ha tenido lugar en la calle Navas de Tolosa, donde Isaías Carrasco fue tiroteado cuando se dirigía a su puesto de trabajo. (Fuente: PSE)