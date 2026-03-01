EH Bildu asegura que Gobierno Vasco anduvo "tarde y mal" en el escape de Petronor

Bilbao, 1 de marzo de 2026. El secretario de EH Bildu para la Transición Energética Mikel Otero ha asegurado este domingo que Gobierno Vasco "anduvo tarde y mal" en la gestión del escape del pasado jueves en la planta de Petronor que obligó a confinar a vecinos de las localidades de Muskiz y de Abanto Zierbena tras detectarse valores "significativamente elevados" de benceno. Otero ha hecho estas declaraciones a los medios tras la marcha de cientos este domingo desde Abanto Zierbena y Muskiz hasta la planta de Petronor en esta última localidad para denunciar las emisiones de benceno registradas por un incidente en un tanque de gasolina que se produjo el pasado jueves. Vecinos de estas dos localidades vizcaínas han partido a mediodía desde el Ayuntamiento de Muskiz y la plaza de Trinidad de Abanto Zierbena en dos marchas que se han unido en las inmediaciones de la planta de Petronor. (Fuente: EHBILDU)