EH Bildu llama a "llenar las calles de Bilbao" el 22 de noviembre por la "soberanía"

EH Bildu ha apostado este sábado por un "impulso renovador" y ha llamado a actualizar y revisar el Amejoramiento del Fuero de Navarra y el Estatuto de Gernika para conseguir "un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto".Una reivindicación que se ha hecho en un acto celebrado en Amaiur con motivo de aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika, en el que han intervenido los portavoces de la coalición abertzale en el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra, Pello Otxandiano y Laura Aznal.En una declaración conjunta, han defendido la "necesidad de actualizar nuestro marco jurídico y político" y han reivindicado esta efeméride como "una oportunidad para la reflexión colectiva". En este sentido, han incidido en "la urgencia de un impulso renovador como país: un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto".Finalmente, han llamado a "llenar las calles" de Bilbao el próximo 22 de noviembre, para "recorrer juntas ese camino hacia la soberanía, junto a las miles de personas que deseen ser protagonistas de este momento histórico".(Fuente: BILDU)