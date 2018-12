Ejercicio y Dieta Mediterránea son clave para mantener el peso en Navidad

Disfrutar de las fiestas navideñas no está reñido con llevar una alimentación saludable y aunque los turrones, los dulces y los embutidos son los reyes de la mesa navideña, no podemos olvidar incorporar al menú alimentos y bebidas saludables propios de la Dieta Mediterránea. Mantener el peso en estas fechas en un reto… ¿la clave?: vigilar las cantidades y realizar ejercicio. Para acompañar una buena comida navideña no pueden faltar las bebidas. Aunque la opción prioritaria debe ser siempre el agua, también se puede optar por una variedad de bebidas como las fermentadas, entre las que se encuentra el vino o la cerveza. Estas Navidades no olvidemos acompañar el turrón y los mazapanes con una dieta saludable y ejercicio para evitar disgustos y que la cuesta de enero se nos haga más llevadera.