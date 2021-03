La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha avisado este lunes de que no se sienten "en absoluto presionados" tras el preacuerdo alcanzado entre ERC y CUP para investir al candidato republicano, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat, del que aún no se saben detalles.Artadi defiende un buen acuerdo de legislatura: "No queremos un Govern que sea un Dragon Khan". También ha explicado que este mismo lunes se reunirán con ERC y con la CUP.(Fuente: JuntsxCat)